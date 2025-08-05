Doğu Kudüs'te Fanatik Yahudilerden Müslüman Mezarlığına Saldırı

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin, Müslümanlara ait mezarlığa zarar verdiği bildirildi. Mescid-i Aksa'nın yakınlarında gerçekleşen saldırıda mezar taşları tahrip edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin, Müslümanlara ait mezarlığa girerek zarar verdiği belirtildi.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, Mescid-i Aksa'nın doğu kısmındaki Rahmet Kapısı yakınlarında bulunan Müslüman mezarlığına saldırı düzenlendi.

Yahudilik inancına göre "Tapınak'ın yıkılış dönümü"nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin, Rahmet Kapısı yakınlarında bulunan Müslüman mezarlığına ait mezar taşlarını tahrip ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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