Fanatik Yahudilerden, provakatif "bayrak yürüyüşü" öncesi Mescid-i Aksa'ya baskın

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudiler, provakatif "bayrak yürüyüşü" öncesi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca Fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

İsrailli aşırı sağcı grupların paylaştığı görüntülerde, söz konusu grubun yüksek sesle dualar okuduğu, Aksa'nın doğu bölgesinde dini ritüeller gerçekleştirdiği dikkati çekti.

İsrail'deki aşırı sağcı örgütler, İbrani takvimine göre Doğu Kudüs'ün işgalinin 59. yılı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve Doğu Kudüs'te yapılması planlanan provokatif "bayrak yürüyüşü"ne geniş katılım sağlanması çağrısında bulunmuştu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, provakatif yürüyüşe 50 bin İsraillinin katılması bekleniyor.

Aşırı sağcı İsrailliler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani takvimine göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Kaynak: AA