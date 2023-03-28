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Doğu Anadolu'nun kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı

Güncel Haberler

Doğu Anadolu'nun kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın kuvvetli yağışlar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın kuvvetli yağışlar beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın bölgenin kuzeyinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğleden sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli'nin kuzeyi ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki vatandaşların sel, su baskını, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erzincan Ardahan Güncel Haberler

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