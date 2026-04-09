Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Erzurum'da, gece saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü. Yağışın ardından park ve bahçeler ile park halindeki araçlar karla kaplandı.

Ağrı şehir merkezi ve çevresi de baharda yeniden karla kaplandı. Kentte sabaha doğru kar etkili olmaya başladı. Cadde ve sokaklar kar altında kaldı. Beyaza bürünen şehir merkezi ve çevresi dronla görüntülendi.

Ardahan'da da gece başlayan kar kenti beyaza bürüdü. Yağışla birlikte cadde ve sokakların yanı sıra çatılar da karla kaplandı.

Bölgede üç gündür devam eden kar etkisini sürdürüyor. Kar, yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüşüyor.