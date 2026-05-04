Adana, Mersin ve Osmaniye'nin Yüksek Rakımlı İlçeleri Karla Beyaza Büründü

ADANA, Mersin ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçeleri, yağan karla beyaza büründü.

Adana, Mersin ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kırsal mahallelerde hava sıcaklığı eksilere düşerken, bazı ilçelerde fotoğraflık görüntüler ortaya çıktı. Kent merkezlerinde zaman zaman sağanak etkisini gösterirken, yüksek kesimler ise yağan karla beyaza bürüdü. Kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiklerini belirtti. Belediye ekipleri ise yolların kapanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı. Karın keyfini çıkaran çocuklar ise kar topu oynadı.

'50 YILDIR BU YOĞUNLUKTA KAR YAĞMADI'

Mersin'in Erdemli ilçesi Güzeloluk Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan, "Daha yüksek zirvelerde kar görmeye alışkınız ancak 1200- 1400 rakım bandına bu mevsimde kar düşmesi imkansızdı. Büyüklerimizin anlatımlarına göre, son 50 yıldır buralara bu yoğunlukta bir kar yağmadı. Yarım asırlık bu doğa olayına ilk kez şahitlik ediyoruzö dedi.

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL-Okan ÇALIŞKAN-Efendi ERKAYIRAN- Ali Rıza EREN/ADANA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
