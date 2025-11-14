Doğu Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in batısında yarın Anamur ve Silifke çevrelerinde fırtına beklediklerini açıkladı. Vatandaşların ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları önerildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in batısında Anamur ve Silifke çevrelerinde yarın günün ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel