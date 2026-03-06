Haberler

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli'den İran Büyükelçiliği'ne Taziye Ziyareti

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, ABD ve İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne  taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Küpeli, "Komşumuz İran'a yönelik saldırılar neticesinde başta masum öğrenciler olmak üzere hayatlarını kaybedenler adına taziyelerimizi sunmak üzere İran Büyükelçiliği'ni ziyaret ettik. Büyükelçi Muhammed Hasan Habibullahzade şahsında tüm İran Halkının yanında olduğumuzu ifade ettik. Uluslararası hukuku ve teamülleri hiçe sayarak sürdürülen bu saldırıların biran önce son bulması ve İran halkının barış ve huzura kavuşması tek dileğimizdir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
