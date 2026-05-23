CHP Kurultayına İptal Kararı… Doğru Parti: Ak Yargıçlar, CHP'yi "Cumhuriyet Ak Partisi" Yaptı

(ANKARA)- Doğru Parti CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin karara yönelik yayımladığı yazılı açıklamada, "AK Yargıçlar, CHP'yi 'Cumhuriyet AK Partisi' yaptı" ifadelerine yer verdi.

Doğru Parti'nin açıklaması şöyle:

"AK Yargıçlar, CHP'yi 'Cumhuriyet AK Partisi' yaptı. Bu karar, AKP'nin Türk siyasetinde planlayıp gerçekleştirdiği üçüncü darbedir."

Birinci darbe; ülkede tek adam faşizmini yerleştirmek için dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, 4. Ordu Komutanı, dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan ve iktidar ile birlikte gerçekleştirilen dış destekli 15 Temmuz 2016 darbesi.

İkinci darbe; anayasayı AKP'ye uydurmak için yapılan 16 Nisan 2017 referandumunda, YSK tarafından yapılan kanunsuzluk ve millet iradesinin saptırılması sonucu gerçekleşen Yüksek Seçim Kurulu darbesi.

Üçüncü darbe; Bölge İdare Mahkemesi'nin Türk siyasi sistemine usulsüz ve hukuk dışı kararla gerçekleştirdiği yargı darbesidir.

Doğru Parti olarak bu karara itiraz ediyoruz. Şu andan itibaren 'Saray Mübaşiri' Kılıçdaroğlu yönetimindeki 'Sahte CHP' ile hiçbir siyasi temasımız olmayacaktır. Türk milletine saygıyla duyurulur"

