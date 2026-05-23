Haberler

CHP Kurultayına İptal Kararı… Doğru Parti: Ak Yargıçlar, CHP'yi "Cumhuriyet Ak Partisi" Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğru Parti, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin mahkeme kararını 'yargı darbesi' olarak nitelendirerek, AK Yargıçların CHP'yi 'Cumhuriyet AK Partisi' yaptığını öne sürdü. Parti, karara itiraz edeceğini ve 'Sahte CHP' ile temas kurmayacağını duyurdu.

(ANKARA)- Doğru Parti CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin karara yönelik yayımladığı yazılı açıklamada, "AK Yargıçlar, CHP'yi 'Cumhuriyet AK Partisi' yaptı" ifadelerine yer verdi.

Doğru Parti CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin karar hakkında yazılı açıklamada bulundu. Doğru Parti'nin açıklaması şöyle:

"AK Yargıçlar, CHP'yi 'Cumhuriyet AK Partisi' yaptı.  Bu karar, AKP'nin Türk siyasetinde planlayıp gerçekleştirdiği üçüncü darbedir."

Birinci darbe; ülkede tek adam faşizmini yerleştirmek için dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, 4. Ordu Komutanı, dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan ve iktidar ile birlikte gerçekleştirilen dış destekli 15 Temmuz 2016 darbesi.

İkinci darbe; anayasayı AKP'ye uydurmak için yapılan 16 Nisan 2017 referandumunda, YSK tarafından yapılan kanunsuzluk ve millet iradesinin saptırılması sonucu gerçekleşen Yüksek Seçim Kurulu darbesi.

Üçüncü darbe; Bölge İdare Mahkemesi'nin Türk siyasi sistemine usulsüz ve hukuk dışı kararla gerçekleştirdiği yargı darbesidir.

Doğru Parti olarak bu karara itiraz ediyoruz. Şu andan itibaren 'Saray Mübaşiri' Kılıçdaroğlu yönetimindeki 'Sahte CHP' ile hiçbir siyasi temasımız olmayacaktır. Türk milletine saygıyla duyurulur"

Kaynak: ANKA
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Yerine gelecek hoca belli oldu
Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız

Beyaz Saray'dan o ülkeye tarihi rest: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddialarına yalanlama

"Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı" iddiası
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek

Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu