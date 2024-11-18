Doğaseverler Yeniçağa Gölü'nde Sonbaharın Tadını Çıkardı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü, hafta sonu doğada vakit geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırladı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yaparak piknik alanlarında mangal yaktı ve balık tutma keyfini de yaşadı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü, hafta sonu doğada vakit geçirmek isteyenleri ağırladı.
Sonbaharda güzel havayı fırsat bilen Yeniçağalı vatandaşlar ile çevre ilçelerden gelenler, Yeniçağa Gölü çevresinde yürüyüş yaptı.
Bazı vatandaşlar göl kenarındaki iskelede çıkarak fotoğraf çektirirken, bazıları oltayla balık tuttu.
Zaman zaman sisle kaplanan göl kenarında vakit geçiren ziyaretçiler, piknik alanlarında mangal da yaktı.