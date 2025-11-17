Doğanyurt'ta Mevlit İkramı Sonrası 43 Kişi Hastaneye Başvurdu

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde bir mevlit programında ikram edilen yiyeceklerden tüketen 43 kişinin hastanelere başvurduğu, 10'unun tedavisinin sürdüğü, 33 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Haskavak köyünde 16 Kasım'da düzenlenen mevlitte ikram edilen tavuklu pilav ve ayran tüketen bazı vatandaşlar mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Doğanyurt Devlet Hastanesi, İnebolu Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan değerlendirmelerde 1 çocuğun Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne, 9 kişinin ise İnebolu Devlet Hastanesi'ne yatırıldığı belirtildi.

Ayakta tedavileri tamamlanan 33 kişinin taburcu edildiği, olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.