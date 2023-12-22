Doğanşehir'de Sağanak Yağış Kar Yağışına Dönüştü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kar yağışına dönüştü. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, karla mücadele ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, ilçe merkeziyle rakımı yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, kar yağışının etkili olmasıyla gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Karla mücadele ekiplerimiz teyakkuz halinde. İlçede kapalı yolumuz yok." diye konuştu.