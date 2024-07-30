Malatya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde plakasız bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
N.B'nin kullandığı plakasız motosiklet Malatya Caddesi'nde İ.U. yönetimindeki 44 HR 085 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.