Doğan Bekin: "Küresel Sumud Filosu'nun Hedef Alınması Uluslararası İnsani Hukukun Açıkça İhlalidir, Tüm Yetkilileri Göreve Davet Ediyoruz"

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail donanmasının uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin, "Siyonist Netanyahu hükümetinin uluslararası kuruluşlardan gelen yardım ve gıda maddelerine yönelik kara ve deniz yoluyla abluka uygulaması, gönderilen gıda, sağlık ve hijyen malzemelerinin açıkça engellenmesi ve yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu gibi gönüllü sivil toplum örgütlerinin hedef alınması, uluslararası insani hukukun açıkça ihlalidir. Bu konuda tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail donanmasının uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısını değerlendirdi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaktan başka bir amaç taşımayan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda Gazze'den yüzlerce mil ötedeki Girit açıklarında İsrail güvenlik güçleri tarafından müdahale edilmesine tepki gösteren Bekin, "Teknelerin ele geçirilmesi kelimenin tam anlamıyla Orta Çağ deniz korsanlığını çağrıştıran bir uygulamadır. Siyonist İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen bu baskında, Global Sumud Filosu'nun çeşitli gemileri durdurulmuş, gemilere müdahale edilerek iletişim kanalları engellenerek filoyu açık denizde riske atmış oldular. Siyonist İsrail güçleri tarafından yapılan engelleme girişimi; VHF deniz acil durum SOS iletişimini, filo koordinasyonu için VHF kanallarını, Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) ve Iridium bantlarını kapsamakta olup, böylece filonun çeşitli gemileriyle olan tüm iletişim hatlarının kesilme eylemi gerçekleştirilmiş oldu" diye konuştu.

Bekin, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak, şöyle konuştu:

"Küresel Sumud Filosu BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne ortaya konulan seyrüsefer özgürlüğünü kapsayan 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi gereğince uluslararası hukuk alanında gemilerin uluslararası sularda hareket özgürlüğü, limanlara girme, tesis ve rıhtımlardan yararlanma, mal ve yolcu taşıma özgürlüğü çerçevesinde hareket etmesine rağmen siyonist İsrail güvenlik güçleri tarafından engellenmesi uluslararası hukukun ihlalidir. Siyonist İsrail'in Küresel Sumud Filosuna yönelik bu eylemi, ABD'nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı bölgesinde dayatmaya çalıştığı tehlikeli durumla büyük benzerlik oluşturmakta olup, bu durumun etkileri deniz seyrüseferi ile taşımacılığının güvenliği ve emniyetini de doğrudan etkilemeye yönelik gayri hukuki korsanlık eyleminden öteye gitmemektedir."

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaktan başka bir amacı olmayıp, bu konuda filonun uluslararası sularda güvenli geçişini sağlamak için uluslararası kuruluşların somut adımlar atarak acilen harekete geçmeleri gerekmektedir. Sonuç olarak, siyonist Netanyahu hükümetinin uluslararası kuruluşlardan gelen yardım ve gıda maddelerine yönelik kara ve deniz yoluyla abluka uygulaması, gönderilen gıda, sağlık ve hijyen malzemelerinin açıkça engellenmesi ve yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu gibi gönüllü sivil toplum örgütlerinin hedef alınması, uluslararası insani hukukun açıkça ihlalidir. Bu konuda tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA