Doğal Hayatı Koruma Vakfı: İklim Politikaları, Kısa Vadeli Karbon Kazanımları Yerine Uzun Vadeli Ekosistem Bütünlüğünü Gözetmeli

(ANKARA) - Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi ile "karbon yutak ormanları" oluşturulması ve mevcut ormanların karbon piyasasında değerlendirilmek üzere tahsis edilmesinin planlandığını bildirerek, "İklim politikaları, kısa vadeli karbon kazanımları yerine uzun vadeli ekosistem bütünlüğünü gözetmeli" açıklamasını yaptı.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi ile 'karbon yutak ormanları' oluşturulması ve mevcut ormanların karbon piyasasında değerlendirilmek üzere tahsis edilmesi planlanıyor."

Orman ekosistemleri, iklim değişikliğiyle mücadelede karbon tutma kapasitelerinin yanı sıra biyoçeşitliliğin korunmasından hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesine kadar uzanan çok yönlü katkılarıyla kritik bir role sahip. Doğa, iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli müttefikimiz. Ormanlar ise sadece karbon deposu değil, yaşayan ekosistemler. Deniz ile kıyı ekosistemleri dahil olmak üzere biyolojik çeşitliliği daha yüksek olan peyzajlar veya ekosistemler, örneğin yerli olmayan türlerden oluşan tek tip ağaçlandırılmış alanlara kıyasla daha dirençli karbon depoları.

Karbon yutak alanı olarak üretilen alanlar, doğal süreçlerle oluşmuş, çok katmanlı ve kendi kendini sürdüren ekosistemlerin yerini tutamaz. Hızlı büyüyen, tek tip ağaç türleriyle monokültür kurulan 'karbon tarlaları', yerel biyolojik çeşitliliğe zarar verir, su rejimini bozar ve yangın riskine karşı dirençsizdir. Karbon giderim kredilerinin Emisyon Ticaret Sistemi'ne (ETS) dahil edilmesi şirketlerin karbonsuzlaşmaya yatırım yapmak yerine mevcut düzenlerini devam ettirmelerine ve yeşil yıkamaya yol açar. İklim politikaları, kısa vadeli karbon kazanımları yerine uzun vadeli ekosistem bütünlüğünü gözetmeli."

Kaynak: ANKA