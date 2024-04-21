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Doğada arama kurtarma eğitimi

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Kahramanmaraş'ta öğretmenlerden oluşan arama kurtarma ekibi doğada tatbikat yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB-AKUB) tarafından düzenlenen eğitimde, ekip üyeleri arazi yapısı, bitki örtüsü ve iklim hakkında bilgiler aldı. Eğitim sonunda bölgenin meşhur yemeği tirşik ve bulgur pilavı ikram edildi.

Doğada arama kurtarma eğitimi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta öğretmenlerden oluşan arama kurtarma ekibi doğada tatbikat yaptı.

Kahramanmaraş'ta Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB-AKUB), Andırın İlçesi Haştırın Kalesi ve Akkale bölgesinde doğada arama kurtarma eğitimi için hareket etti.

Yaklaşık iki kilometrelik yürüyüşle Akkale bölgesine ulaşılarak senaryo gereği arama faaliyeti gerçekleştirildi. Yürüyüş ve tırmanış sonunda tüm personelin görevi hazır olduğu görüldü.

Akkale zirvesinde ekip üyesi Coğrafya Öğretmeni Ümit Barış Bayhan bölgenin arazi yapısı, bitki örtüsü ve iklimi hakkında bilgiler verdi. Faaliyet sonunda Arıklar Köyü'ne intikal edilerek ekip üyesi Ahmet Cinkara'nın bölgenin meşhur yemeği tirşik ve bulgur pilavı ikramı ile faaliyet tamamlandı.

Ekip lideri Muhammet Kılıçsallayan faaliyetin amacının birlikte hareket etmek, ekip ruhunu geliştirmek, personelin direnç ve dikkatini canlı tutmak olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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