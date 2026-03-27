Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşü yaparken düşüp yaralanan kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken ayağını kıran Zeynel Gül, kurtarma ekipleri tarafından helikopterle hastaneye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken düşüp yaralanan kişi, ekiplerce arazide bir süre taşınıp helikoptere konularak hastaneye ulaştırıldı.

Doğa yürüyüşü yapmak için Engizek Yaylası Bulgurlu mevkiine giden 9 kişilik gruptaki Zeynel Gül, dere yatağında dengesini kaybederek düştü ve ayağını kırdı.

Arkadaşının yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Jandarma ve Elbistan Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopter sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan ve yaralı olduğu belirlenen Gül'ü kurtardı.

AFAD personelince düz bir alana taşınan yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
