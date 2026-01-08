Haberler

Dodurga'da öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı

Güncelleme:
Çorum'un Dodurga ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği yapıldı.

Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu'ndaki programda, Sarıkamış Harekatı sırasındaki hava şartlarını gösteren dekor oluşturuldu.

Dönemin asker kıyafetlerini giyen öğrenciler, harekat sırasında hayatını kaybeden askerleri canlandırdı.

Anma etkinliği öğretmen ve öğrencilerden ilgi gördü.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
