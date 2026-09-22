Haberler

Dodurga'da Kuyucak köyü göletine İlçe Tarım ekiplerince yavru balık salındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuyucak köyündeki gölete Dodurga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yavru balık bırakıldı. Çalışmayla balık popülasyonunun artırılması ve doğal dengenin korunması amaçlanırken yavruların çoğalması, avlanmaması ve en az bir kez üremesine imkan tanınması istendi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde gölette balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

Dodurga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Kuyucak köyündeki gölete yavru balık bırakıldı.

Göletin balık popülasyonunun artırılması ve doğal dengenin korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmayla yavru balıkların ilerleyen yıllarda çoğalarak gölet ekosistemine katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, balıkların en az bir kez üremesine imkan tanınması ve özellikle yavru balıkların avlanmaması konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

Kaynak: AA
Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi! Vatandaşlar Bakan Gürlek'i etiketliyor

Böyle bir şey nasıl olabilir? Vatandaşlar Bakan Gürlek'i etiketliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de peş peşe gizemli patlamalar! 30 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında neler oluyor? Bilanço korkunç boyutlarda
Vitrin görünmüyor diye ağacı kesti! O anlar kamerada

Vitrini görünmüyor diye bunu yaptı! Her şey saniye saniye kaydedildi
Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum

Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor

Milyonları ilgilendiriyor! Metro ve tramvaylarda yeni dönem
Milli takım kampında dikkat çeken görüntü! Kombinleri tartışma yarattı

Ne bu hal beyler? Görenler ikiye bölündü
İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Teyakkuza geçtiler

İsrail'de Türkiye korkusu! Teyakkuza geçtiler
20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu

Milli takım için çarpıcı tahmin! 20 bin simülasyonda ortaya çıktı