Dodurga'da Kuyucak köyü göletine İlçe Tarım ekiplerince yavru balık salındı

Dodurga'da Kuyucak köyü göletine İlçe Tarım ekiplerince yavru balık salındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuyucak köyündeki gölete Dodurga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yavru balık bırakıldı. Çalışmayla balık popülasyonunun artırılması ve doğal dengenin korunması amaçlanırken yavruların çoğalması, avlanmaması ve en az bir kez üremesine imkan tanınması istendi.
Çorum'un Dodurga ilçesinde gölette balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.
Dodurga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Kuyucak köyündeki gölete yavru balık bırakıldı.
Göletin balık popülasyonunun artırılması ve doğal dengenin korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmayla yavru balıkların ilerleyen yıllarda çoğalarak gölet ekosistemine katkı sağlaması bekleniyor.
Yetkililer, balıkların en az bir kez üremesine imkan tanınması ve özellikle yavru balıkların avlanmaması konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istedi.
Kaynak: AA