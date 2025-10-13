Dodurga'da Altyapı Çalışmaları Tamamlandı, Asfalt Kaplama Devam Ediyor

Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde asfalt çalışmaları sürüyor.

Dodurga Belediyesi tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan destekle altyapı çalışmaları tamamlanan Kaftan Hatun Caddesi üzerindeki yaklaşık 1 kilometrelik alan sıcak asfaltla kaplandı.

Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, yaptığı açıklamada, belde ulaşımında konfor ve güvenliğin arttığını belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın katkılarıyla altyapı işlemleri tamamlanan Kaftan Hatun Caddemizi sıcak asfaltla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımıza daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü yollar kazandırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Beldenin diğer cadde ve sokaklarında da asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.