Haberler

Dodurga'da 19 Mayıs Fener Alayı ve Konser Coşkusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum'un Dodurga ilçesinde fener alayı gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum'un Dodurga ilçesinde fener alayı gerçekleştirildi.

Dodurga Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen fener alayı yürüyüşü ve konser programına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydan'ında toplanan vatandaşlar, Esentepe Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'na yürüdü.

Fener alayının ardından Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu burada konser verdi. Koronun seslendirdiği türkülere vatandaşlar da eşlik etti.

Dodurga Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslı Bayram, 19 Mayıs'ın birlik, beraberlik ve gençlik ruhunu yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu, yanındaki kişi hemen gözaltına alındı

Şantiyede kan donduran manzara! Cesedin yanındaki kişi gözaltında
Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı

10 yıllık sır kabuslarla çözüldü: Dede ve babaannesini torunu öldürmüş
Hakkı Bulut'u ağlatan şaka

Hakkı Bulut'u ağlatan şaka
Yıldız ismin büyük sevinci! Televizyonda adını duyunca herkes havalara uçtu

Dikkatlice takip ediyorlardı! Adını duyunca herkes havalara uçtu
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi

Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor

'Olmaz' diyenlere inat ekti, 5 yıl sabretti! Şimdi Euro ile satıyor