Dodurga'da 19 Mayıs Fener Alayı ve Konser Coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum'un Dodurga ilçesinde fener alayı gerçekleştirildi.

Dodurga Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen fener alayı yürüyüşü ve konser programına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydan'ında toplanan vatandaşlar, Esentepe Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'na yürüdü.

Fener alayının ardından Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu burada konser verdi. Koronun seslendirdiği türkülere vatandaşlar da eşlik etti.

Dodurga Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslı Bayram, 19 Mayıs'ın birlik, beraberlik ve gençlik ruhunu yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ile vatandaşlar katıldı.