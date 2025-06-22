Dodurga Belediyesi'nden Yaşlı ve Kimsesizlere Sıcak Yemek Hizmeti

Dodurga Belediyesi'nden Yaşlı ve Kimsesizlere Sıcak Yemek Hizmeti
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Çankırı'nın Dodurga beldesi, kimsesiz ve yemek yapma imkanı olmayan yaşlı vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırıyor. Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, hayırseverlerin desteğiyle bu hizmetin devam edeceğini belirtti.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde belediye yaşlı, kimsesiz ve yemek yapma gücü bulunmayan vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırıyor.

Belde Belediyesine ait yemekhanede hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, "Bu yıl meclis üyelerimizle yaptığımız değerlendirme sonucunda, beldemizde yaşayan hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek ikramında bulunmaya karar verdik. Şu ana kadar 15 haneye ulaştık, ancak bu sayı her geçen gün artıyor. Bu hizmetin giderlerinin büyük bir kısmı da beldemizin hayırsever vatandaşlarının katkılarıyla karşılanıyor." dedi.

Yemeklerin hazırlanmasında görev alan Sevdiye Köse ise "Başkanımız, yemek isteyen hiç kimsenin geri çevrilmemesini ve yemeklerin evlere götürülürken gizlilik içinde, kimseyi rencide etmeyecek şekilde dağıtılmasını özellikle istiyor. Böyle bir anlayışla çalışmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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