Dodurga Beldesinde İstişare Toplantısı Yapıldı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeye ait çok amaçlı toplantı salonunda Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla yapılan toplantıda hayata geçirilen projeler anlatıldı.

Kaşıkcı, toplantının ardından vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek, beldeye yönelik hizmetlerde halkın görüş ve katkılarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaşıkcı, toplantının belde için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "İnşallah hep birlikte daha güzel bir Dodurga için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.