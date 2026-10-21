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DMM, Türkiye-Libya deniz anlaşmasına yönelik iddiaları dezenformasyon olarak niteledi

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DMM, Türkiye-Libya deniz anlaşmasına yönelik iddiaları dezenformasyon olarak niteledi
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DMM, Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı hedef alan ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırdığı yönündeki iddiaların açık dezenformasyon olduğunu açıkladı. Anlaşmanın onay süreçlerinden geçtiği ve uluslararası hukuka uygun yürürlüğe girdiği belirtildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırdığını iddia eden kimi paylaşımların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik açık bir dezenformasyon olduğunu açıkladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı hedef alarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırdığını iddia eden paylaşımlar kamuoyunu manipüle etmeye yönelik açık bir dezenformasyondur. İki egemen devletin meşru haklarını korumak amacıyla imzaladığı bu anlaşma; taraf ülkelerin onay süreçlerinden geçmiş, uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkelerine tamamen uygun şekilde yürürlüğe girmiştir. Doğu Akdeniz'i çatışma alanı haline getirmeye çalışan ve taraf olmadığı deniz yetki alanlarında hukuksuz tasarruflarda bulunan odakların Türkiye'yi hedef alması, kendi ihlallerini örtbas etme çabasıdır. Türkiye, her zaman ve her yerde olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de barıştan, istikrardan ve hakkaniyetten yana olmaya devam etmektedir. Bölgede her türlü hukuku ve normu ayaklar altına alanların, egemen devletlerin meşru anlaşmalarını hedef alan asılsız iddialarına itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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