DMM: Hatay'da Çadırda Kalan Depremzede Yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan 'Hatay'da çadırda kalan depremzedeler var' iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Hatay'daki çadırkentler, 20 Eylül 2023 itibarıyla kaldırıldı ve tüm afetzedelerin kalıcı konutlarına yerleşme süreci devam ediyor.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmayan, kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı amaçlayan ve afetzedelerin hassasiyetini istismar eden yanıltıcı paylaşımlar olduğu belirtildi.

Hatay'da depremin ardından kurulan tüm çadırkentlerin, barınma ihtiyacının karşılanması ve kalıcı konutlara geçiş sürecinin başlamasıyla birlikte, 20 Eylül 2023'ten itibaren tamamen kaldırıldığı, hiçbir vatandaşın çadırkentlerde kalmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay ilimizde 84 bin 247 konut ve 2 bin 507 iş yeri olmak üzere toplamda 86 bin 754 bağımsız bölümün kurası çekilmiş, hak sahipleri belirlenmiş, vatandaşlarımızın tamamının kalıcı konutlarına yerleşmeleri için çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir. Bu kapsamda hak sahiplerine kalıcı konutların teslimi peyderpey yapılmakta, teslim süreci devam ederken vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçları tahsis edilen geçici konutlarda veya konteyner kentlerde karşılanmaktadır. Sosyal medyada 'çadırlarda yaşam devam ediyor' iddiası, saha gerçekleriyle bağdaşmayan paylaşımlar olup, resmi kurumların açıklamaları dışındaki asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
