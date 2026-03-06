Haberler

DMM: 'MI6'dan koruma talebi' doğru değildir

Güncelleme:
İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, MI6'nın Suriye Devlet Başkanı'nın korunmasıyla ilgili Türkiye'den talep aldığına dair haberi yalanladı ve MİT'in yabancı istihbarat birlikleriyle iş birliği içinde olduğunu vurguladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "MİT'in MI6'dan Suriye Devlet Başkanı'nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği doğru değildir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yabancı bir haber ajansında bugün yayımlanan, ' Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gerek uluslararası istihbarat topluluğu ile gerekse de komşumuz Suriye'nin güvenlik birimleri ile terörle mücadele alanında etkin bir iş birliği içindedir. Son dönemde Suriye makamları ile birlikte DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlar da bu iş birliğinin en güncel örneklerindendir. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi MİT'in MI6'dan Suriye Devlet Başkanı'nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği ise doğru değildir. Kamuoyunun asılsız iddia, paylaşım ve içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
