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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 'Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı iddiası doğru değil'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 'Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı iddiası doğru değil'
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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı, hangi partiden geldiğini bilemedi' iddiası doğru değildir.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı, hangi partiden geldiğini bilemedi' iddiası doğru değildir. Tören sırasında Hasan Ekici anons edilirken Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Hangi partiden geldiğini de söyleyelim' şeklinde mukabelede bulunmuştur" denildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı, hangi partiden geldiğini bilemedi' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen grup toplantısı sonrası, AK Parti'ye katılan bazı belediye başkanları ve Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye katılan Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin rozetlerini takmıştır. Tören sırasında Hasan Ekici anons edilirken Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Hangi partiden geldiğini de söyleyelim' şeklinde mukabelede bulunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri bağlamından koparılarak çarpıtılmıştır. İddiaya konu görüntüler incelendiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ekici'nin hangi partiden geldiğinin daha yüksek sesle anons edilmesini istediği açıkça görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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