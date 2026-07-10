Haberler

Hatay'da kas hastası Ali Bağdadi için doğum günü pastası kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da DMD hastası Ali Bağdadi'nin 26. yaş günü, depremde yıkılan evlerinin yerine yapılan yeni konutunda Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar'ın katılımıyla kutlandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Ali Bağdadi'nin 26'ncı yaş günü kutlandı.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan evlerinin yerine hayırseverler tarafından yapılan yeni konutlarında yaşayan Ali ve Emre (22) Bağdadi kardeşleri ziyaret etti.

Yapar, 26'ncı yaş gününü kutladığı Ali Bağdadi ile pasta kesti.

Bağdadi, ziyareti ve doğum gününü kutlamasından dolayı Yapar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşlara korku salan suç örgütüne operasyon
Filenin Sultanları, karar setinde ABD'ye mağlup oldu

6 maç sonra ilk kez yenildiler
Kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki adam ölü bulundu
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

Tarihi zirve sonrası soluğu orada aldı! Görenler dönüp bir daha baktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar