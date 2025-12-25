Dmd Hastası Fatih Mert Ercan'ın Ailesinden Yardım Kampanyası Çağrısı: Sesimizi Duyun, Çare Varken Çaresiz Bırakmayın Bizi

Haber : ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Ölümcül bir kas hastalığı olan DMD hastası 7 yaşındaki Fatih Mert Ercan için ailesi yardım çağrısı yaptı. Kampanyanın valilik onaylı olduğunu belirten baba Ali Ercan, "Kampanyamıza son iki ay kaldı. Bu iki ay içinde ilacına kavuşması lazım. Çok sinsi bir hastalık bu. Anne baba öğretmeniz. Kendi çabalarımızla, gücümüz yettiğince oğlumuza destek bulmaya çalışıyoruz. Sesimizi duyun, oğlumuzun tedavisine kavuşmasına vesile olun. Çare varken çaresiz bırakmayın bizi" dedi.

CHP'nin Kağıthane'de düzenlediği mitinge, kas erimesine neden olan DMD hastası Fatih Mert Ercan, ailesi ile birlikte katıldı. Burada ANKA Haber Ajansı aracılığıyla valilik onaylı kampanyaları için çağrı yapan baba Ali Ercan, şunları söyledi:

"Oğlum Mert 7 yaşında. Kısaca DMD adı verilen ölümcül kas hastalığıyla mücadele ediyor. Valilik onaylı bir kampanyamız var. Mert'in ilacı bulundu. Bir an önce tedavisine kavuşabilmesi için mücadele ediyoruz. Kampanyamızda son iki ay kaldı. Bu iki ay içinde ilacına kavuşması lazım. Çok sinsi bir hastalık bu. İlacı alabilmesi için ayakta yürüyebiliyor olması gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyorum. Bir çocuk yaşasın, geleceğe baksın istiyoruz. Anne baba öğretmeniz. Kendi çabalarımızla, gücümüz yettiğince oğlumuza destek bulmaya çalışıyoruz. Gelin, siz de ne olur sesimizi duyun, oğlumuzun tedavisine kavuşmasına vesile olun. Çok duacınız oluruz. Öğretmen olarak bunca sene, yıllarca öğrencilerimize sahip çıktık, onları koruduk karşılıksız. Bu sefer bir öğretmen olarak kendi evladım için destek istiyorum. Sesimizi duyun, çare varken çaresiz bırakmayın bizi. İnanırsak olur. Meblağlar çok büyük görünüyor ama inanın birlik olarak başarırız. Başaran ailelerimiz var. Sadece sesimizi duyurmak, inanmak gerekiyor. Bu konuda yardımcı olursanız çok seviniriz."

Kampanya katılmak için TR31 0001 00901086 12309050 01, alıcı Fatih Mert Ercan IBAN veya Mert yazıp 6390'a SMS gönderilebilecek.