Diyarbakır ve İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
Diyarbakır ve İstanbul'da 'Metaverse Bahis' adı ile kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen 'Format' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Diyarbakır ve İstanbul'da 'Metaverse Bahis' adı ile kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen 'Format' operasyonunda gözaltına 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel