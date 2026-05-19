Vali Zorluoğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu, mesajında, 19 Mayıs 1919'un milletin bağımsızlığı ve istiklali yolunda ortaya koyduğu kararlılığın, milli iradenin ve diriliş ruhunun en güçlü şekilde tezahür ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı Milli Mücadele meşalesinin kısa sürede tüm yurda yayılarak milletin kaderini değiştirdiğini, aynı zamanda zor zamanlarda ortak hedefler etrafında kenetlenerek büyük başarılara ulaşabileceklerinin de en güçlü göstergesi olduğunu ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, gençlerimize duyduğu güvenin en önemli göstergelerinden biridir, çünkü gençlerimiz, sahip oldukları enerji, heyecan, azim ve güçlü idealleriyle ülkemizin en büyük hazinesidir. Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek gençlerimiz, aynı zamanda milli hedeflerimizin de en önemli dinamikleridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü mimarları da hiç şüphesiz gençlerimiz olacaktır. Türkiye Yüzyılı, gençlerimizin bilgiyle, teknolojiyle, bilimle ve milli değerlerle donanarak ülkemizi daha ileriye taşıyacağı güçlü bir vizyonun adıdır. Gençlerimizin sahip olduğu azim ve ortaya koyacağı gayret, ülkemizin kalkınmasına ve toplumsal birlik beraberliğimizin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm İstiklal Mücadelesi kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."