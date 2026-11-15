Diyarbakır Sur'da silahlı saldırıda öldürülen İrfan Esmer toprağa verildi

Diyarbakır Sur'da silahlı saldırıda öldürülen İrfan Esmer toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün akşam sokakta silahlı saldırıya uğrayan İrfan Esmer (43), hayatını kaybetti. Otopsi sonrası yakınlarına teslim edilen Esmer'in cenazesi Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi; olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldürülen İrfan Esmer (43), toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Sülüklü Sokak ile Lale Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Evinden çıkan İrfan Esmer, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Esmer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Esmer'in cenazesi, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda oprağa verildi. Esmer'in bir süre önce cezaevinde çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.