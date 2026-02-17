Haberler

Diyarbakır'da çöken yolda 1 metrelik çukur oluştu

Diyarbakır'da çöken yolda 1 metrelik çukur oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana gelen çökme sonucu 1 metre derinliğinde çukur oluştu. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor ve bölgeye acil müdahale ekipleri sevkedildi.

DİYARBAKIR- Silvan kara yolunda meydana gelen çökme nedeniyle yolda yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur oluştu, trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır–Silvan kara yolu, 450 evler kavşağında meydana geldi. Yolun bir bölümünde yaşanan çökme sonucu yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur oluştu. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik, polis ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ekipler tarafından yol çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Çukurun kapatılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu