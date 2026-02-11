Haberler

Diyarbakır merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 22 zanlı tutuklandı, 115 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda silahlar ve kaçakçılıkta kullanılan araçlar ele geçirildi.

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 22 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Diyarbakır, Adana, İzmir, Kayseri ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 115 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 2'sine adli kontrol kararı uygulandı.

Operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığında kullanılan tır ve dorsesi, araç, 4 uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 185 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı

Ülke şokta! Lise kana bulandı, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti

Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Petro'ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum

Petro'ya suikast şoku! Trump dahil çok sayıda kişiden tehdit alıyordu
Bursa'da 5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu

5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu
AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali

AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti

Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz