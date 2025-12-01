Diyarbakır Merkezli Fuhuş Operasyonunda 25 Şüpheli Tutuklandı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fuhuş soruşturması kapsamında, 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli tutuklandı. Fuhşa aracılık eden zanlılara yönelik internet üzerinden ilan vererek haksız kazanç sağlamaları nedeniyle işlem yapıldı.
Diyarbakır merkezli 6 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet üzerinden ilan vererek fuhşa aracılık eden ve haksız kazanç sağlayan zanlılara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, 25 Kasım'da Diyarbakır, Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyon gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel