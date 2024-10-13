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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Murat Boz Rüzgarı!

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Murat Boz Rüzgarı!
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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Murat Boz, hayranlarıyla buluştu ve unutulmaz bir konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Boz, Diyarbakır'a ilk defa geldiğini belirtti.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivalinin ilk gününde Murat Boz sevenleriyle buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14'üncü durağı, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır oldu.

Festivalin birinci gününde Nevruz Parkı'na kurulan sahnede konser veren sevilen sanatçı Murat Boz sahneden inerek binlerce hayranıyla kucaklaştı.

Kentte sevenleriyle buluşan Murat Boz, Diyarbakırlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Sevgi seliyle karşılaşan Boz, konserin bir bölümünde sahneden inip seyirciler arasında dolaşarak şarkılarını söyledi.

Boz, konserde, "Özledim", "Adını Bilen Yazsın", "Geri Dönüş Olsa", "İki Medeni İnsan" gibi isimli sevilen şarkılarını seslendirdi.

Diyarbakır'a ilk defa geldiğini belirten ünlü sanatçı Murat Boz, "Bu benim ayıbım olsun. Aşırı heyecanlıyım. Niye bu kadar geç kaldım bilmiyorum. Hoş geldiniz. Beni bu akşam çok mutlu ettiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel

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