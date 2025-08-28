Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki kırsal alanda meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Jandarma helikopteri havadan, ekipler ise karadan yangını kontrol altına almak için çalışıyor.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kırsal Örtülü Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması ve kontrol altına alınması için jandarma helikopterinin havadan, ekiplerin ise karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel