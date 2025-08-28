Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki kırsal alanda meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Jandarma helikopteri havadan, ekipler ise karadan yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kırsal Örtülü Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması ve kontrol altına alınması için jandarma helikopterinin havadan, ekiplerin ise karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

Barış Alper Yılmaz için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi

Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.