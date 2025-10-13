Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde "Geleneksel Bağ Bozumu Etkinliği" yapıldı.

Eğil Kaymakamlığı ve Belediyesince kırsal Dere Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, üreticilerin imece usulüyle hasat ettiği üzümlerin suyu çıkarıldı.

Odun ateşine kurulan kazanda kaynatılan üzüm suyundan cevizli sucuğun yanı sıra pestil yapıldı.

Programa katılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, yaptığı konuşmada, ilçenin tarihi, kültürü ve bereketli topraklarıyla Diyarbakır'ın önemli merkezlerinde biri olduğunu dile getirdi.

Kaymakamlık ve Belediye tarafından ilçede güzel çalışmalar yapıldığını ifade eden Ensarioğlu, "Eğil'e her geldiğimizde yeni bir hizmet ve güzellikle karşılaşıyoruz. Üzümü toplamak da sadece üzümü toplamaktan ibaret değil. Eğil bunu, kültürüyle yoğurmuş ve geleneksel bir hale getirerek bir festivale çevirmiş. Bu emeğin, alın terinin, üretimin sembolü olan festivalde bugün hep birlikte bir aradayız." dedi.

Kaymakam Volkan Hülür, ilçenin tarihi, kültürü ve birçok değeriyle Diyarbakır'ın incisi olduğunu söyledi.

Eğil'in tarımsal üretimdeki yeriyle de önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Hülür, bağ bozumu etkinliğinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ise göreve geldikleri günden itibaren belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürdüklerini dile getirerek, çiftçilerin sorunlarının giderilmesine yönelik de birçok çalışma yürüttüklerini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan da ilde sofralık, şirelik ve şaraplık olmak üzere 3 çeşit üzüm üretildiğini, Eğil'de ise sofralık ve şirelik üzüm yetiştirildiğini belirtti.

AK Parti İl Başkanı Ömer İler geleneksel hale gelen etkinliğin üreticinin emeğine değer kattığına işaret ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokoldekiler kazan başına geçip, ipe takılı cevizleri kaynayan bulamaca batırdı.

Programa, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri, üzüm üreticileri ve vatandaşlar katıldı.