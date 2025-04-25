Diyarbakır'ın Çermik İlçesinde 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Etkinliği
Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Sütçü İmam Parkında düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinleyip yerinde çözümler üretti. Etkinlik, hem başkan hem de katılımcılar açısından verimli geçti.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği düzenlendi.
Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Sütçü İmam Parkında düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla buluştu.
Vatandaşların çeşitli konular hakkındaki görüş ve önerilerini dinleyen Karamehmetoğlu, bazı sorunlara yerinde çözüm üretme imkanı buldu.
Karamehmetoğlu, etkinliğin çok güzel ve verimli geçtiğini kaydetti.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel