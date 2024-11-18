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Diyarbakır Hastanesinde Kan Bağışı Etkinliği

Diyarbakır Hastanesinde Kan Bağışı Etkinliği
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Hastane personeli, hasta yakınları ve vatandaşlar kan bağışında bulunarak, acil kan ihtiyacı olan hastalar için önemli bir sorumluluk üstlendi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binasında düzenlenen etkinlikte hastane personeli, hasta yakınları ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel, kan bağışının hayat kurtaran bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Özellikle acil kan ihtiyacı olan hastalar için düzenli kan bağışının büyük önem taşıdığını ifade eden Özel, herkesi bu bilinçle hareket etmeye davet etti.

Kızılay yetkilileri de düzenli kan bağışı alışkanlığının yaygınlaştırılması adına hastanenin verdiği destek için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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