Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da toprağa gömülü 1,5 kilogram esrar bulundu - Haberler

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Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da toprağa gömülü 1,5 kilogram esrar bulundu

Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da toprağa gömülü 1,5 kilogram esrar bulundu

Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fırat Mahallesi'nde toprağa gömülü uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, söz konusu bölgede yaptıkları aramada toprağın altına gizlenmiş 1,5 kilogram esrar buldu.

Olayla ilgili C.S. (17), İ.S.(18), M.S.(23) ve O.G.(18) yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hasan Gündüz - Güncel

Diyarbakır Bismil Güncel Haberler

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