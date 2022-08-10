Haber : Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da tarlada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da tarlada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

 - Güncelleme:
Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da tarlada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Edinilen Diyarbakır haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarlada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarlada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Bismil'in kırsal Korukçu Mahallesi'nde akrabasına ait mısır ekili tarlada sulama yapmak isteyen 4 çocuk babası Vedat O, elektrik panosuyla ilgilenirken akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Vedat O, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vedat O'nun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

AA / Hasan Gündüz - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title