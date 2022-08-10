Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da tarlada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti Edinilen Diyarbakır haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarlada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarlada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi. Bismil'in kırsal Korukçu Mahallesi'nde akrabasına ait mısır ekili tarlada sulama yapmak isteyen 4 çocuk babası Vedat O, elektrik panosuyla ilgilenirken akıma kapıldı. Ağır yaralanan Vedat O, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Vedat O'nun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Güncel AA / Hasan Gündüz Diyarbakır Güncel Haberler

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