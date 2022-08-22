Diyarbakır gündem: Ergani Kaymakamı Karaaslan, esnafı ziyaret etti Güncel Haberler Diyarbakır gündem haberine göre Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, sanayi sitesinde esnafı ziyaret etti. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, sanayi sitesinde esnafı ziyaret etti. Karaaslan, esnaf ve vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi. Esnaf, Kaymakam Karaaslan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Karaaslan, her zaman esnaf ve vatandaşların sorunlarını çözme gayretinde olacaklarını ifade ederek, bugün de bu ziyaretlerden birini gerçekleştirdiklerini, halkın sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini belirtti. Güncel Kaynak: AA / Ekrem Senvar Ahmet Karaaslan Güncel Haberler

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