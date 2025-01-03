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Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi, 2023'te 3.1 Milyon Poliklinik Hizmeti Sunmuş

Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi, 2023'te 3.1 Milyon Poliklinik Hizmeti Sunmuş
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2023 yılında 3 milyon 127 bin 182 poliklinik hizmeti sunarken, 120 bin 378 ameliyat gerçekleştirdi ve 923 bin 123 acil muayene yaptı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, geçen yıl 3 milyon 127 bin 182 poliklinik hizmeti sundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 3 milyon 127 bin 182 poliklinik hizmeti veren hastanede, 120 bin 378 başarılı ameliyat gerçekleştirildi.

Öte yandan, 14 bin 958 canlı doğumla bölgedeki en güvenilir doğum merkezlerinden biri olmayı sürdüren hastane, 923 bin 123 acil muayene sayısıyla acil sağlık hizmetlerinde de önemli bir yükü üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel, 2024 yılına ait verilerin, hastanenin kapasitesini ve çalışanlarının özverili çalışmalarını gözler önüne serdiğini belirtti.

Özel, "Amacımız yalnızca hasta sayılarıyla değil, aynı zamanda kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunarak fark yaratmak. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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