Eğil'de geleneksel iftar programı düzenlendi

Eğil Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Kaymakam Volkan Hülür, Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ve çocuklar ile aileleri katıldı. Programda, ramazanın manevi atmosferi çocuklarla birlikte yaşandı.

Diyarbakır'ın Eğil Belediyesince geleneksel iftar programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eğil Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftara Kaymakam Volkan Hülür, Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, çocuklar ve aileleri katıldı.

İlçede birlik duygusunun pekiştiği program sayesinde çocuklar ramazanın manevi atmosferini birlikte yaşama fırsatı buldu.

Programa katılan Yeryüzü Doktorları Derneği üyeleri de çocuklarla güzel birgün geçirdi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
500

