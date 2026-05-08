Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesine ilişkin kutlamalarda yaralananlarla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda yaşanan yaralanmalar sonucu gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte 2-3 Mayıs'ta gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında, 11 kişinin yaralandığı, ateşli silah kullanımı (yorgun mermi), kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden Y.B, S.K. ve E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
