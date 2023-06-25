Diyarbakır'da yolcu minibüsünün menfeze çarptığı kazada 9 kişi yaralandı
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Diyarbakır'da yolcu minibüsünün menfeze çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da yolcu minibüsünün menfeze çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdulmutalip Şen yönetimindeki 21 AAU 997 plakalı yolcu minibüsü, Çermik-Ergani kara yolunda kontrolden çıkarak menfeze çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Senvar - Güncel