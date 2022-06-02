Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çocuk öldü - Haberler

Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çocuk öldü
AA - Hasan Gündüz - Güncel
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti.
Köseli köyünde tarım işçilerinin çalıştığı pamuk tarlasında 13 yaşındaki Abdulsamed Dağ'a yıldırım isabet etti.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Bismil Devlet Hastanesine kaldırdı.
Dağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Hasan Gündüz - Güncel