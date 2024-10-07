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Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

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Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında düzenlenen programla anıldı.

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/ Pkk yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında düzenlenen programla anıldı.

Şehitler Kervanı Platformu tarafından düzenlenen anma programında, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un, Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirleri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Anma etkinliğinde konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Börü ve arkadaşlarının 10 yıl önce yoksullara kurban eti dağıtırken katledildiğini belirtti.

"Mazlumlara yardım eli uzatıyorlardı." diyen Yapıcıoğlu, gençleri vahşice katledenlere tepkisini dile getirdi.

Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik de Yasin Börü ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Anma programına, Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un aileleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel

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