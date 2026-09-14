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Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 zanlı yakalandı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahisle mücadele çalışması yürütüldü.

Bu kapsamda 20 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 8 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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