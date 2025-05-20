Diyarbakır'da Yanmış Kamyonette İki Ceset Bulundu, Üç Şüpheli Gözaltında
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yanmış bir kamyonette baba ve oğlunun cesetleri bulundu. Olayla ilgili olarak üç şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış bir kamyonette 2 cesedin bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kırsal Köprübaşı Mahallesi'nde dün yanmış bir kamyonette baba Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B'nin (14) cesedinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel